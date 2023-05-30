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Луис Энрике - главный кандидат на пост тренера Наполи

Вскоре испанец может возглавить новоиспеченного чемпиона Италии.
Сегодня, 11:58
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Наполи ведет переговоры с Луисом Энрике относительно потенциального сотрудничества.

Как сообщает Фабрицио Романо, экс-тренер сборной Испании считается одним из главных кандидатов на освободившуюся должность в Неаполе.

Итальянский клуб ведет себя осторожно, так как на 53-летнего специалиста претендуют другие европейские коллективы.

Но сообщается, что партенопейцы будут настаивать на его назначении.

Ранее президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил, что Лучано Спаллетти покинет должность главного тренера чемпиона Италии по окончанию нынешнего сезона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спаллетти Серия А Луис Энрике

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