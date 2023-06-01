Полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити

Полузащитник Челси Матео Ковачич продолжит карьеру в Манчестер Сити.

Ранее "горожане" начали переговоры о переходе 29-летнего футболиста, и, как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны уже практически достигли согласия по условиям личного контракта игрока.

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В ближайшее время клубы свяжутся напрямую, чтобы обсудить сумму трансфера хорватского хавбека.

Напомним, что Ковачич выступал за Челси с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел в составе лондонской команды во всех турнирах 37 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что летом из Челси уйдут более десяти футболистов.