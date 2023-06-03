Стало известно, где Рамос может продолжить карьеру
Испанец получил предложения из экзотического чемпионата.
Именитый защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ по окончанию сезона.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами 37-летнего игрока активно интересуются саудовские клубы.
По информации источника, испанец определится со своим будущем после разговора с семьей.
Действующий контракт Рамоса с ПСЖ истекает текущим летом. Сторонам не удалось договориться о новом соглашении.
Напомним, 37-летний игрок перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.
Ранее сообщалось, что футболист трогательно попрощался с ПСЖ.