Стало известно, где Рамос может продолжить карьеру

Именитый защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ по окончанию сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, услугами 37-летнего игрока активно интересуются саудовские клубы.

По информации источника, испанец определится со своим будущем после разговора с семьей.

Действующий контракт Рамоса с ПСЖ истекает текущим летом. Сторонам не удалось договориться о новом соглашении.

Напомним, 37-летний игрок перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что футболист трогательно попрощался с ПСЖ.