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Рамос трогательно попрощался с ПСЖ

Испанец сосредоточен на новых вызовах для себя.
Сегодня, 07:55
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Испанский защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ после последнего тура чемпионата Франции.

Футболист опубликовал пост в Twitter, в котором попрощался с клубом.

"Завтра особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с ПСЖ. Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест".

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"Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: "Вперед, Париж!", - написал Рамос.

Напомним, 37-летний игрок перешел в стан ПСЖ в 2021 году. За французский гранд Серхио сыграл 57 игр во всех турнирах, забив пять голов и отдав один ассист.

Ранее сообщалось, что ПСЖ без Месси анонсировал поединок против команды Криштиану.


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