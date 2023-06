Рамос трогательно попрощался с ПСЖ

Испанский защитник Серхио Рамос покинет ПСЖ после последнего тура чемпионата Франции.

Футболист опубликовал пост в Twitter, в котором попрощался с клубом.

"Завтра особенный день. Завтра я прощаюсь с еще одним этапом моей жизни, прощаюсь с ПСЖ. Я не знаю, в скольких местах можно чувствовать себя как дома, но, без сомнения, благодаря «ПСЖ», его болельщикам и городу, Париж для меня – одно из таких мест".

Читай также: Защитник Баварии сообщил клубу, что хочет перейти в ПСЖ

"Спасибо за эти два замечательных года, в течение которых я смог принять участие во всех турнирах и отдать всего себя. Я приму новые вызовы. Я буду играть в других цветах, но прежде всего, и в последний раз: "Вперед, Париж!", - написал Рамос.

Thank you for two special years in which I was able play in every tournament and give my all. I will face new challenges, I will wear other colours, but first, and for the last time: ¡#AllezParis! ❤💙 @PSG_English