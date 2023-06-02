ПСЖ без Месси анонсировал поединок против команды Криштиану

Также команда Гальтье сыграет против Интера и местной Серосо.

ПСЖ анонсировал предсезонный тур 2023, который пройдет в Японии.

Подопечные Кристофа Гальтье и проведут свои матчи против местной команды Серосо Осака и Интера. А если бы не уход Лео Месси, то матч против Ан-Насра с Криштиану Роналду стал бы главной вывеской тура.

La tournée d'été 2023 se déroulera du 22 juillet au 2 août. Les Parisiens disputeront trois matchs - les 25 et 28 juillet à Osaka contre Al-Nassr puis Cerezo Osaka et le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter Milan.#PSGJapanTour2023 🇯🇵 pic.twitter.com/W74IJaQXwe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

Предсезонный тур ПСЖ:

25 июля, Осака: ПСЖ – Ан-Наср

28 июля, Осака: ПСЖ – Серосо Осака

1 августа, Токио: ПСЖ – Интер

Интересно, что этим летом немало европейских и не только клубов выбрали в качестве пункта назначения именно страну восходящего солнца. Также в Японию отправились Бавария, Манчестер Сити, Барселона и другие.

Отдельно отметим, что вместе с футбольной командой в Осаку отправятся гандболисты и киберспортсмены, защищающие цвета ПСЖ.

Ранее напомним, стало известно, что Лионель Месси покинет парижскую команду в качестве свободного агента.