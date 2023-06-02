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ПСЖ без Месси анонсировал поединок против команды Криштиану

Также команда Гальтье сыграет против Интера и местной Серосо.
Сегодня, 14:42
ПСЖ / psg.fr
ПСЖ / psg.fr

ПСЖ анонсировал предсезонный тур 2023, который пройдет в Японии.

Подопечные Кристофа Гальтье и проведут свои матчи против местной команды Серосо Осака и Интера. А если бы не уход Лео Месси, то матч против Ан-Насра с Криштиану Роналду стал бы главной вывеской тура.

Предсезонный тур ПСЖ:

  • 25 июля, Осака: ПСЖ – Ан-Наср 
  • 28 июля, Осака: ПСЖ – Серосо Осака
  • 1 августа, Токио: ПСЖ – Интер

Интересно, что этим летом немало европейских и не только клубов выбрали в качестве пункта назначения именно страну восходящего солнца. Также в Японию отправились Бавария, Манчестер Сити, Барселона и другие.

Отдельно отметим, что вместе с футбольной командой в Осаку отправятся гандболисты и киберспортсмены, защищающие цвета ПСЖ.

Ранее напомним, стало известно, что Лионель Месси покинет парижскую команду в качестве свободного агента.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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