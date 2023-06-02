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Защитник Баварии сообщил клубу, что хочет перейти в ПСЖ

Мюнхенский клуб уже определился, какую сумму он хочет получить за своего игрока.
Сегодня, 19:53
Люка Эрнандес / Getty Images
Люка Эрнандес / Getty Images

Люка Эрнандес сообщил руководству Баварии, что он желает перейти в ПСЖ, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга.

По информации источника, 27-летний француз не хочет подписывать с "ротен" новый контракт. Вместо этого он хочет переехать на родину и выступать за парижан.

Мюнхенский клуб понимает всю сложность ситуации вокруг игрока, чей контракт истекает летом 2024 года.

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В связи с этим чемпион Германии готов продать центрбека за 60 миллионов евро. К тому же, немцы попросят прописать в договоре различные бонусы.

Напомним, что Бавария приобрела Люку Эрнандеса у мадридского Атлетико летом 2019 года за 80 миллионов. С того момента он сыграл за команду в 107 матчах, в которых отметился двумя голами и восемью ассистами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бавария Мюнхен Люка Эрнандес

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