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Гвардиола оценил уровень игры Манчестер Юнайтед перед финалом Кубка Англии

Испанский специалист поделился мнением по поводу финальной игры.
Сегодня, 11:14
Хосеп Гвардиола / Getty Images
Хосеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу предстоящего матча против Манчестер Юнайтед в рамках финала Кубка Англии.

По словам испанского специалиста, уровень игры "красных дьяволов" значительно улучшился.

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"Мы в финале Кубка Англии, мне очень приятно находиться здесь. Финал - это о том, как ты играешь на данный момент. Не о том, что ты сделал раньше, а как играешь индивидуально и как команда.

Финал - это что-то особенное. «Манчестер Юнайтед» - это совсем другая команда, не та, с которой мы играли в начале сезона. Они стали лучше, как и их качество", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед пройдет сегодня, 3 июня. Начало встречи - в 17:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступен прогноз на финальный поединок.


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