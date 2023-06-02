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Холанд: Ман Сити купил меня, чтобы выиграть ЛЧ. Я сделаю все, чтобы это случилось

Норвежец готов воплотить в жизнь мечту владельцев клуба.
Сегодня, 18:24
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Звезда Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился мыслями в преддверии финального матча Лиги чемпионов.

По словам норвежца, он приложит все усилия, чтобы помочь "горожанам" выиграть главный клубный трофей Европы.

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"Было бы невозможно сделать это. Меня купили для того, чтобы выиграть ЛЧ, конечно. Нам не нужно это скрывать.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы это произошло. Это моя самая большая мечта, и, надеюсь, мечты сбываются.

Но это непросто - это два финала против двух хороших команд, которые сделают все возможное, чтобы попытаться все разрушить. Они будут мотивированы, они будут готовы и мы должны играть на пределе своих возможностей", - сказал футболист.

Напомним, что поединок Манчестер Сити - Интер состоится в субботу, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Эрлинг Холанд

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