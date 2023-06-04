Цыганков - лучший игрок Жироны в матче против Осасуны

Украинский вингер был на голову сильнее своих партнеров.

В рамках 38 тура чемпионата Испании Жирона Виктора Цыганкова проиграла Осасуне со счетом 2:1 и не попала в Лигу конференций.

Украинский вингер каталонского клуба отметился ассистом на Рейньера в этом поединке.

После завершения поединка традиционно SofaScore и WhoScored выставили свои оценки. Оба портала признали нашего футболиста лучшим в составе своего клуба.

Виктор получил оценку в 7.4 балла, как от SofaScore, так и от WhoScored. Цыганков провел на поле весь матч. На его счету 56 касаний мяча, 32 точных паса из 43, 3 ключевых передачи, 3 удара по воротам, из которых два в створ и две удачные обводки из трех попыток.

XG (показатель ожидаемых голов) у украинца составил 0,14.