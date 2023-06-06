Ван Леувен: Заря уже приняла решение выкупить Герреро

Наставник луганского клуба заявил, что лидер останется в команде.

Главный тренер луганской Зари Патрик ван Леувен высказался о будущем нападающего команды Эдуардо Герреро.

По словам нидерландского специалиста, "бело-черные" приняли решение выкупить панамского форварда.

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"По-моему, клуб уже принял решение использовать опцию выкупа, чтобы Эдуардо Герреро в следующем сезоне остался у нас", - сказал ван Леувен.

Напомним, что панамец принадлежит Маккаби Тель-Авив. Герреро перебрался в луганский клуб этой зимой и выступал на правах аренды.

За вторую часть сезона в УПЛ Эдоардо забил пять голов и отдал пять ассистов в десяти матчах.