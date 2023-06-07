Челси выставил ценник на Хаверца
Немецкий футболист близок к переезду в Мадрид.
Полузащитник Челси Кай Хаверц близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.
Как сообщает The Guardian, 23-летний игрок уже проинформировал руководство, что хотел бы сменить клуб в летнее межсезонье.
Лондонский гранд готов расстаться с немецким футболистом не менее чем за 75 миллионов фунтов.
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Отметим, что Хаверц не хочет продлевать контракт с Челси, который рассчитан до лета 2025 года.
Услугами футболиста активно интересуется мадридский Реал, у которого может Бавария увести Кая.
В текущем сезоне футболист провел 35 игр в чемпионате Англии, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке.