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Челси выставил ценник на Хаверца

Немецкий футболист близок к переезду в Мадрид.
Сегодня, 07:45
Кай Хаверц / Getty Images
Кай Хаверц / Getty Images

Полузащитник Челси Кай Хаверц близок к тому, чтобы сменить клубную прописку.

Как сообщает The Guardian, 23-летний игрок уже проинформировал руководство, что хотел бы сменить клуб в летнее межсезонье.

Лондонский гранд готов расстаться с немецким футболистом не менее чем за 75 миллионов фунтов.

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Отметим, что Хаверц не хочет продлевать контракт с Челси, который рассчитан до лета 2025 года.

Услугами футболиста активно интересуется мадридский Реал, у которого может Бавария увести Кая.

В текущем сезоне футболист провел 35 игр в чемпионате Англии, в которых забил семь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке.


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