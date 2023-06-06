Челси заинтересован в талантливом испанском хавбеке
Габри Вейга может перебраться в чемпионат Англии.
Лондонский Челси намерен усилить летом центральную ось своего состава.
Как сообщает The Guardian, "синие" продекларировали свой интерес к Габри Вейге из Сельте. Делали ли предложение лондонцы пока неизвестно.
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Стоит отметить, что в контракте юного футболиста предусмотрена сумма выкупа всего в 40 млн евро. Также в услугах испанца заинтересован ряд топ-клубов, включая мадридский Реал.
В прошедшем сезоне чемпионата Испании Вейга провел 36 матчей, забив 11 голов и отдав 4 ассиста.