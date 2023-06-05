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Полузащитник Спортинга отказал Челси ради ПСЖ

Угарте хочет выступать в Париже.
Сегодня, 14:50
Мануэль Угарте / Getty Images
Мануэль Угарте / Getty Images

Хавбек Спортинга Мануэль Угарте перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Уругваец был готов перейти в Челси, но парижане предложил больше конкурента. Лондонцы не намерены платить за игрока больше того, что они считаю его рыночной ценой.

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Сейчас ПСЖ пытается согласовать условия трансфера со Спортингом. Парижане намерены заплатить 60 млн евро.

Отметим, 22-летнему уругвайцу могут дать контракт на 5 лет с опцией продления еще на год.

В этом сезоне хавбек оборонительного плана провел 41 матч во всех турнирах за лиссабонцев, не отметившись результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси спортинг ПСЖ Мануэль Угарте

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