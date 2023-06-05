Полузащитник Спортинга отказал Челси ради ПСЖ
Угарте хочет выступать в Париже.
Хавбек Спортинга Мануэль Угарте перейдет в ПСЖ. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Уругваец был готов перейти в Челси, но парижане предложил больше конкурента. Лондонцы не намерены платить за игрока больше того, что они считаю его рыночной ценой.
Читай также: Как жить дальше: ПСЖ постепенно теряет фан-базу после объявления об уходе Месси
Сейчас ПСЖ пытается согласовать условия трансфера со Спортингом. Парижане намерены заплатить 60 млн евро.
Отметим, 22-летнему уругвайцу могут дать контракт на 5 лет с опцией продления еще на год.
В этом сезоне хавбек оборонительного плана провел 41 матч во всех турнирах за лиссабонцев, не отметившись результативными действиями.