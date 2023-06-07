Агент Кварацхелии рассказал, где Хвича хочет продолжить карьеру

Мамука Джугели, агент Хвичи Кварацхелии, заявил, что сейчас он и игрок сосредоточены на новом соглашении с Наполи, пишет журналист Николо Скира.

Напомним, что ранее неаполитанский клуб предложил игроку новый контракт, рассчитанный до 2028 года и солидным повышением зарплаты до трех млн евро в год.

Джугели рассказал, что Кварацхелия намерен принять предложение итальянского клуба. А значит минимум на сезон, но грузин останется в Италии.

“Мы хотим достичь соглашения о продлении контракта с Наполи. Его первый сезон в Серии А был очень позитивным, но я надеюсь, что следующий будет еще лучше”, - приводит слова агента Скира.

Ранее также отец Хвичи рассказал, в каком клубе мечтает играть его сын.