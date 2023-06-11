Стало известно, почему Барселона в свое время отказалась от подписания Дэвиса

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис рассказал, почему Барселона отказалась его подписывать.

"Не знаю, в курсе ли вы этой истории, но Барселона связывалась со мной, однако ее президент Хосеп Бартомеу сказал, что они меня не хотят. Что они не хотят меня потому, что я канадец.

Скажу честно, это разбило мне сердце в какой-то мере.

Читай также: В Баварии подтвердили переход Геррейру

Все потому что я канадец. Да, так говорилось в прессе. Я не знаю, сказал ли он это на самом деле, но написали так", – сказал Дэвис в интервью Say Less.

Напомним, канадский футболист перебрался в Баварию из клуба МЛС Ванкувер Уайткэпс в 2019 году.