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В Баварии подтвердили переход Геррейру

Португалец станет футболистом мюнхенцев.
Вчера, 23:49
Рафаэл Геррейру / Getty Images
Рафаэл Геррейру / Getty Images

Защитник Рафаэл Геррейру переходит в Баварию. Данную информацию подтвердил бывший председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге.

"Теперь у нас есть хорошие игроки в лице Лаймера и Геррейру", – сказал член наблюдательного совета мюнхенцев в эфире DAZN.

Напомним, португалец уже достиг устной договоренности с чемпионом Германии о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.

За семь лет в Дортмунде португалец принял участие в 224 матчах, в которых отметился 40 голами и 50 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что хавбек Баварии оказывает давление на клуб ради ухода в Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Дортмунд Рафаэл Геррейру

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