Коваленко получил среднюю оценку в матче за сохранение прописки в Серии А

Украинец не сумел помочь своей команде остаться в элитном дивизионе.

В рамках матча за сохранение прописки в Серии А Специя встретилась с Вероной.

Украинец Виктор Коваленко вышел на поле во втором тайме на 65 минуте.

За отведенное время он не сумел отметиться ничем выдающимся, получив оценку 6.5 по версии WhoScored, что является средним показателем.

Напомним, что Специя уступила Вероне в этом поединке и вылетела из Серии А.