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Специя Коваленко вылетела в Серию Б

Команда украинца не смогла переиграть Верону в матче за выживание.
Сегодня, 00:03
Специя / Getty Images
Специя / Getty Images

В Серии А случилась необычная ситуация, при которой у Вероны и Специи оказались равные показатели после завершения 38 туров чемпионата.

Таким образом, команды должны были в очном матче, который состоялся сегодня, решить кто из них останется в элитном дивизионе Италии.

Номинальным хозяином поединка была Специя, однако, это им никак не помогло, и именно она пропустила первой. Счет открыл Давиде Фараони уже на 5 минуте матча.

Немногим позже, через 13 минут, Итан Ампаду сравнял счет в матче, но еще в первом тайме Сириль Нгондж отметился дублем обеспечив Вероне комфортный перевес в счете.

На 68 минуте поединка команда Виктора Коваленко получила шанс вернуться в игру. Все тот же Фараони, открывший счет, сыграл рукой в своей штрафной и был удален с поля.

К 11-метровой отметке после назначенного пенальти подошел М'бала Нзола и пробил мимо ворот. Это и стало решающим моментом , после которого Специя не смогла придти в себя, и теперь проведет следующий сезон в Серии Б.

Специя - Верона 1:3

Голы: Ампаду, 18 - Фараони, 5, Нгондж, 28, 36

xG: 2,37 - 0,75
Владение мячом: 68% - 32%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 10 - 5

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А Специя

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