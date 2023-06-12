Специя Коваленко вылетела в Серию Б

Команда украинца не смогла переиграть Верону в матче за выживание.

В Серии А случилась необычная ситуация, при которой у Вероны и Специи оказались равные показатели после завершения 38 туров чемпионата.

Таким образом, команды должны были в очном матче, который состоялся сегодня, решить кто из них останется в элитном дивизионе Италии.

Номинальным хозяином поединка была Специя, однако, это им никак не помогло, и именно она пропустила первой. Счет открыл Давиде Фараони уже на 5 минуте матча.

Немногим позже, через 13 минут, Итан Ампаду сравнял счет в матче, но еще в первом тайме Сириль Нгондж отметился дублем обеспечив Вероне комфортный перевес в счете.

На 68 минуте поединка команда Виктора Коваленко получила шанс вернуться в игру. Все тот же Фараони, открывший счет, сыграл рукой в своей штрафной и был удален с поля.

К 11-метровой отметке после назначенного пенальти подошел М'бала Нзола и пробил мимо ворот. Это и стало решающим моментом , после которого Специя не смогла придти в себя, и теперь проведет следующий сезон в Серии Б.

Специя - Верона 1:3

Голы: Ампаду, 18 - Фараони, 5, Нгондж, 28, 36

xG: 2,37 - 0,75

Владение мячом: 68% - 32%

Удары: 17 - 10

Удары в створ: 10 - 5