Манчестер Сити определился с приоритетной трансферной целью в линию обороны

Манчестер Сити планирует подписать летом защитника Лейпцига и сборной Хорватии Йошка Гвардиола, сделав его приоритетной целью на будущую трансферную кампанию.

Хорватский центрбек находится в сфере интересов "горожан" еще с прошлого года, и английский клуб уже контактировал с игроком. Сам 21-летний футболист также положительно настроен по поводу этого перехода, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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При этом отмечается, что немецкий клуб будет готов отпустить своего игрока за внушительную сумму, которая сделала бы переход хорвата самым дорогим трансфером в истории среди центральных защитников.

Отметим, что в нынешнем сезоне Гвардиол провел в составе Лейпцига во всех турнирах 41 матч и забил три гола.

Ранее сообщалось, что полузащитник Челси практически согласовал свой переход в Манчестер Сити.