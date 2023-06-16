MVP НБА в футболке Погба времен Манчестер Юнайтед сыграл в футбол в родном Камеруне

Джоэл Эмбиид даже попытался забить ударом через себя, но он не сумел попасть по мячу.

Звезда Филадельфии Джоэл Эмбиид вернулся домой в Камерун после долгого сезона в НБА.

Самый ценный игрок прошедшего регулярного сезона решил провести отпуск на родине, где он сыграл с детьми из своего родного города Яунде в футбол, сообщает Sports Brief.

В видео, размещенном в социальных сетях, можно заметить, как 29-летний баскетболист, одетый в футболку Поля Погба времен его выступлений за Манчестер Юнайтед, попытался пробить через себя, но ему немного не хватило точности - он не попал по мячу.

No way did I just see Embiid go for a bicycle kick 😭😭 pic.twitter.com/8JjIRxGktP — Dani (@Danizeh) June 15, 2023

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Футбол для Эмбиида больше, чем просто хобби.

Камерунский бигмэн любит демонстрировать свои навыки обращения с мячом, будь то игра с детьми в его родной стране, жонглирование мячом после победы Сиксерс или игра с другими звездами НБА, такими как Клинт Капела и Яннис Адетокумбо.

Он даже считает себя лучшим футболистом в НБА и думает, что мог бы стать профессиональным футболистом, если бы не занимался баскетболом.

Напомним, что Эмбиид помог 76-м занять третье место на Востоке по итогам регулярки. В первом раунде плей-офф Сиксерс свипнули Бруклин (4-0), после чего в семи матчах уступили Бостону в рамках полуфинала Восточной конференции.

В прошедшем сезоне Джоэл Эмбиид набирал в среднем 33.1 очка, 10.2 подбора и 4.2 передачи за игру. Однако в постсезоне его показатели упали до 23.7 очка, 9.8 подбора и 2.7 передачи.