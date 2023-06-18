Экс-защитник сборной Украины не вернется в росию

В следующем сезоне Иван Ордец продолжит выступать за немецкий Бохум.

Клуб решил продлить аренду украинского защитника еще на один сезон. Контракт Ивана приналдежит москальскому спартаку.

Кроме того Ордец может воспользоваться правилом ФИФА, благодаря которому сможет приостановить свой контракт с росийским клубом.

Бохум, в свою очередь, уже объявил о том, что по истечении срока аренды подпишет с Ордецом полноценный двухлетний контракт.

Напомним, ранее, Руслан Малиновский прокомментировал завтрашний матч с Мальтой.