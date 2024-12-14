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В Германии прервали матч из-за брошенной во вратаря зажигалки

Матч между Унионом и Бохумом прервали на 28 минут.
Вчера, 20:44
Патрик Древес / Getty Images
Патрик Древес / Getty Images

Матч между Бохумом и Унионом был прерван из-скандального эпизода.

Уже в компенсированное во втором тайме время в голову вратаря Бохума Патрику Древесу бросили зажигалку.

Главный арбитр прервал матч и отправил обе команды в раздевалку. Как пишут немецкие издания, голкипера сразу со стадиона отправили в больницу.

Спустя 28 минут было принято доиграть матч, а место Древеса в воротах занял форвард Филипп Хофманн. Тем не менее обе команды не предприняли атакующих действий, и матч завершился со счетом 1:1.

Интересно, что после матча капитан Униона Кристофер Триммель отправился к трибуне ультрас, чтобы осбудить инцидент, однако его просто освистали.

Также ранее, напомним, Бавария впервые проиграла в Бундеслиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бохум Унион Берлин

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