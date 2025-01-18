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Форвард аутсайдера Бундеслиги хет-триком за 13 минут лишил РБ Лейпциг победы

Команда Марко Розе эпично потеряла преимущество в три мяча в Бохуме.
Сегодня, 19:05
Майрон Боаду / Getty Images
Майрон Боаду / Getty Images

В 18-м туре чемпионата Германии "красные быки" сделали весомую заявку на победу к экватору первой половины противостояния. В воротах Бохума к 22-й минуте успели расписаться Орбан, Нуса и Баумгартнер.

Впрочем, после перерыва хозяева организовали камбэк. Героем рурцев стал Майрон Боаду. Нидерландский нападающий в первые четверть часа второго тайма оформил три гола.

Для начала Боаду с нескольких метров замкнул прострел Гольтманна. Далее он протолкнул мяч за линию с вратарской площадки. А на 61-й минуте форвард уверенно реализовал одиннадцатиметровый и установил окончательный результат поединка (3:3).

К слову, накануне Боруссия Д проиграла Айнтрахту на выезде.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бохум Майрон Боаду

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