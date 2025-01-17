iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд 2:0: обзор матча и результат игры 17.01.2025

"Черно-желтые" потерпели уже третье кряду поражение в Бундеслиге.
Вчера, 23:35
Боруссия Д проиграла Айтрахту / Getty Images
Боруссия Д проиграла Айтрахту / Getty Images

В пятницу, 17 января, франкфурсткий Айнтрахт принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Команда Нури Шахина потерпела очередную неудачу, уступив со счетом 0:2, и продлила свою серию поражений в чемпионате до трех матчей.

Айнтрахт сумел выйти вперед на 18-й минуте усилиями Уго Экитике, а точку в противостоянии в компенсированное время поставил Оскар Хойлунд.

Айнтрахт на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков. Боруссия Д с 25 баллами идет на десятой позиции.

Статистика матча Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд 18-го тура чемпионата Германии

Айнтрахт Ф - Боруссия Д 2:0

Голы: Экитике, 18, Хойлунд, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.85
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 5 - 7
Фолы: 8 - 6

Айнтрахт Франкфурт: Трапп - Коллинз, Кох, Теат - Скири - Кристенсен (Тута, 74), Гетце (Баоя, 87), Ларссон (Хойлунд, 74), Браун - Экитике (Шаиби, 90), Кнауфф (Узун, 87).

Боруссия Дортмунд: Кобель - Рьерсон (Рейна, 88), Антон, Шлоттербек, Бенсебаини (Буэно Коуту, 46) - Джан - Брандт (Адееми, 71), Гросс, Нмеча (Байер, 72), Байно-Гиттенс - Гирасси.

Предупреждения: Джан, Гирасси.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд чемпионат Германии Айнтрахт Франкфурт

Статьи по теме

"Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов "Соперники серьезные, но это приятный вызов": Пушич оценил перспективы Шахтера в Лиге чемпионов
Боруссия Дортмунд готова подписать Зинченко при одном условии Боруссия Дортмунд готова подписать Зинченко при одном условии
Аутсайдер Бундеслиги неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию Аутсайдер Бундеслиги неожиданно обыграл дортмундскую Боруссию
Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко Немецкий гранд ведет переговоры о переходе Зинченко
Помочь журналистам

Видео

Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Довбик отличился голом в матче с Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: мужской эстафетой продолжится пятый этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: Матч Ромы Довбика, Боруссия Дортмунд сыграет с Айнтрахтом
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2024 года по CS по версии HLTV: определена тройка лучших
просмотров
Свитолина на классе пробилась в третий круг Australian Open
просмотров

Последние новости

Бокс01:11
"Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа
Европа00:40
ПСЖ официально объявил о переходе Кварацхелии
Вчера, 23:54
Европа23:54
Рома с голом Довбика одержала победу над Дженоа
Европа23:35
Дортмундская Боруссия уступила в гостях Айнтрахту
Бокс23:15
"С днем рождения, чемпион": Шевченко обратился к Усику в честь праздника
Европа22:40
Довбик отличился голом в матче с Дженоа
Европа22:20
Умер обладатель Золотого мяча и победитель Кубка европейских чемпионов
Бокс21:35
"Я возвращаюсь": Джойс назвал следующего соперника после сенсационного поражения от Чисоры
Европа20:59
"Мы пытаемся помочь": Тренер Челси высказался о допинг-скандале Мудрика
Бокс20:33
"Мне это не нравится": Турки Аль аш-Шейх отреагировал на решение Фьюри уйти из бокса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK