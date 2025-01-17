Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд 2:0: обзор матча и результат игры 17.01.2025
В пятницу, 17 января, франкфурсткий Айнтрахт принимал на своем поле дортмундскую Боруссию в рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги.
Команда Нури Шахина потерпела очередную неудачу, уступив со счетом 0:2, и продлила свою серию поражений в чемпионате до трех матчей.
Айнтрахт сумел выйти вперед на 18-й минуте усилиями Уго Экитике, а точку в противостоянии в компенсированное время поставил Оскар Хойлунд.
Айнтрахт на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 36 очков. Боруссия Д с 25 баллами идет на десятой позиции.
Статистика матча Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд 18-го тура чемпионата Германии
Айнтрахт Ф - Боруссия Д 2:0
Голы: Экитике, 18, Хойлунд, 90+2
Ожидаемые голы (xG): 1.94 - 0.85
Владение мячом: 32% - 68%
Удары: 13 - 12
Удары в створ: 5 - 3
Угловые: 5 - 7
Фолы: 8 - 6
Айнтрахт Франкфурт: Трапп - Коллинз, Кох, Теат - Скири - Кристенсен (Тута, 74), Гетце (Баоя, 87), Ларссон (Хойлунд, 74), Браун - Экитике (Шаиби, 90), Кнауфф (Узун, 87).
Боруссия Дортмунд: Кобель - Рьерсон (Рейна, 88), Антон, Шлоттербек, Бенсебаини (Буэно Коуту, 46) - Джан - Брандт (Адееми, 71), Гросс, Нмеча (Байер, 72), Байно-Гиттенс - Гирасси.
Предупреждения: Джан, Гирасси.
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