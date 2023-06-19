Друг москалей: Футболист сборной Нидерландов приговорен к 18 месяцам тюрьмы
Нападающий сборной Нидерландов и московского Спартака Квинси Промес получил тюремный срок.
Как сообщает De Telegraaf, футболист приговорен к 18 месяцам тюрьмы за удар ножом в колено двоюродного брата. Промес также должен выплатить 7 тысяч евро компенсации.
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Отметим, что Квинси не явился на слушания и пытался переложить вину на кого-то другого.
Инцидент с ранением случился в июле 2020 года. Промес подрался со своим двоюродным братом из-за подозрения в том, что тот украл драгоценное ожерелье тети футболиста. Во время разборок нидерландец схватил нож и ударил родственника в колено.
Напомним, что Промес выступает в россии и боится возвращаться в родную страну.
Ранее сообщалось, что одноклубник Мудрика все же посетил матч российской медиалиги.