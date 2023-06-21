Неймар сообщил Барселоне, что хочет вернуться

Бразилец готов пойти на уступки, однако последнее слово за Хави.

Нападающий сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в Барселону.

Как сообщает Diario Sport, 31-летний игрок через агента Пини Захави дал клубу понять, что готов снова играть за него.

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По информации источника, наставник каталонской команды Хави не считает этот трансфер необходимым, ведь думает, что сначала нужно усилить другие позиции.

Отмечается, что Барселона не может купить бразильца, а лишь арендовать. Также Неймару нужно будет пойти на снижение зарплаты.

Ранее стало известно условие, при котором Неймар может остаться в ПСЖ.