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Стало известно условие, при котором Неймар может остаться в ПСЖ

Судьба игрока будет зависеть от нового тренера.
Сегодня, 17:51
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар может остаться в стане парижского клуба. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Возможное назначение на пост тренера Луис Энрике может убедить бразильца не покидать команду. Между тренером и игроком сохранились теплые взаимоотношения со времен работы в Барселоне.

Кроме того, в ПСЖ может остаться и хавбек Марко Веррратти. Испанский специалист в восторге от игровых навыков итальянца.

Напомним, ранее фанаты парижской команды требовали, чтобы Неймар и Верратти покинули летом команду ввиду плохих выступлений и неуважительному отношению к клубу.

Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль готов сделать Неймара самым высокооплачиваемым игроком в мире.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Луис Энрике

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