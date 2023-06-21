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Кащук - о своем голе в матче против Хорватии U-21: Тренер позволяет брать на себя игру

Вингер подвел итоги своей игры в матче против балканской сборной.
Вчера, 23:07
Алексей Кащук / УАФ
Алексей Кащук / УАФ

Вингер молодежной сборной Украины Алексей Кащук, ставший автором гола и ассиста в победном матче против сверстников из Хорватии (2:1) высказался о своем перформансе.

По словам Кащука, тренер команды Руслан Ротань позволяет футболистам брать на себя игру в последней трети поля.

"Отрабатывали такие моменты на тренировках. Мы забили очень хороший гол. Команда все сделала правильно. Я принял мяч, сместился и пробил. Получился классный гол.

Главный тренер позволяет мне брать на себя игру в последней трети поля. У меня есть эти качества, и я стараюсь ими пользоваться", - сказал исполнитель.

Напомним, что в групповом этапе Евро-2023 Украина U-21 встретится с Румынией и Испанией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина U-21 Алексей Кащук

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