Кащук - о своем голе в матче против Хорватии U-21: Тренер позволяет брать на себя игру
Вингер подвел итоги своей игры в матче против балканской сборной.
Вингер молодежной сборной Украины Алексей Кащук, ставший автором гола и ассиста в победном матче против сверстников из Хорватии (2:1) высказался о своем перформансе.
По словам Кащука, тренер команды Руслан Ротань позволяет футболистам брать на себя игру в последней трети поля.
"Отрабатывали такие моменты на тренировках. Мы забили очень хороший гол. Команда все сделала правильно. Я принял мяч, сместился и пробил. Получился классный гол.
Главный тренер позволяет мне брать на себя игру в последней трети поля. У меня есть эти качества, и я стараюсь ими пользоваться", - сказал исполнитель.
Напомним, что в групповом этапе Евро-2023 Украина U-21 встретится с Румынией и Испанией.