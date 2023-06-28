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Футбол

Ротань - о матче с Испанией: Заслуживала больше

Тренер молодежки прокомментировал встречу.
Сегодня, 08:11
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Молодежная сборная Украины не смогла обыграть сверстников из Испании в рамках группового раунда Евро U-21, пропустив гол на последних минутах.

"Мне немного грустно за команду, ведь она заслуживала больше. Но я как тренер доволен ребятами, доволен игрой команды. Это для меня, пожалуй, самое важное сейчас. Нужно будет хорошо подойти к матчу в 1/4 финале в психологическом аспекте: должны чувствовать что мы можем играть с сильными командами как минимум на равных.

Я ребятам сказал, что я уверен, что мы сильнее.

Попробуем это нести с собой на протяжении всего турнира"

Перед матчем Ротань удивил, проведя широкую ротацию и не выпустив на матч против лидер группы многих основных исполнителей.
"Я не считаю, что у нас есть первый состав, а где-то – резерв. В первую очередь, мы – команда, и мы проходим этот путь. Кто-то играет больше, кто-то играет меньше. Мы делаем одно дело. Каждый футболист готов выйти, помочь команде, отдать все силы, при этом понимает все наши тактические схемы".

Новая пара центральных защитников иногда ошибалась в матче против Испании, но Ротань считает это частью работы, которую нужно пережить.
"Я за обрезки в сторону ребят даже ничего плохого не скажу. Мы хотим выходить из обороны через пас. Из-за этих ошибок мы шли и, к сожалению, еще идем. Они редко, но случаются. Если мы не будем нести этот футбол, мы будем просто выбивать вперед и не будем ошибаться. Но мы хотим в него играть, тому и ошибаемся. Кто не ошибается – это только слабаки, пожалуй".

На ISPORT доступен видеообзор матча Украина - Испания (2:2), а также все результаты матчей на чемпионате Европы U- 21.


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