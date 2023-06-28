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Новая цель: Ливерпуль намерен подписать лидера РБ Лейпциг

"Красные" уже успели провести переговоры с представителями Доминика Собослая.
Сегодня, 15:23
Доминик Собослаи / Getty Images
Доминик Собослаи / Getty Images

В шорт-листе Ливерпуля на позицию центрального полузащитника всплыло новое имя.

Как сообщает авторитетный английский журналист Давид Орнштейн, "красные" нацелились на лидера РБ Лейпциг Доминика Собослая.

Пока неизвестно, как развернется ситуация с возможным переходом венгра, но, в клубе желают подписать его или по крайней мере футболиста с похожим профилем. В это же время представители мерсисайдцев уже успели провести переговры с представителем игрока.

Журналист также отмечает, что потенциальная сделка по Собослаю, якобы, не имеет никакого отношения к переходу Фабио Карвалью из Ливерпуля в стан "быков" на правах аренды.

Стоит сказать, что футболист несколько месяцев назад открыто заявлял о желании поработать под руководством Клоппа, однако, ушел от ответа на вопрос, готов ли он ради этого пожертвовать сезоном без Лиги чемпионов. 

В прошедшем сезоне Доминик провел 46 матчей во всех соревнованиях на клубном уровне, забив 13 голов и отдав 10 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити вошел в гонку за Габри Вейгу, которым также интересуется Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль РБ Лейпциг Доминик Собослаи

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