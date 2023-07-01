Защитник Баварии изъявил желание перейти в Реал

Фулбек Баварии Альфонсо Дэвис нацелился на переход в Реал. Об этом сообщает издание Marca.

Канадский футболист хочет перейти в мадридскую команду и будет ждать предложений этим летом либо в 2024 году. Пока что осуществить данный трансфер будет нелегко из-за высокого ценника на игрока.

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Сам Реал хотел бы усилиться Дэвисом, но в клубе предпочитают подождать, пока у футболиста не останется всего год по контракту.

Отметим, возможен и вариант, при котором мюнхенцы выставят игрока на трансфер из-за нежелания продлевать договор.

В минувшем сезоне на счету 22-летнего защитника сборной Канады один гол и четыре ассиста в 26 матчах Бундеслиги.