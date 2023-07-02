Буффон может закончить карьеру этим летом

Джанлуиджи Буффон всерьез задумался о завершении карьеры этим летом, несмотря на еще год по контракту с Пармой, пишет La Gazzetta dello Sport.

При этом клуб может предложить 45-летнему голкиперу административную должность, что также может повлиять на решение Буффона.

Отметим, что в прошедшем сезоне Джиджи сыграл в 18 матчах в Серии Б, в четырех из них сумел сохранить ворота сухими.

К итальянцу присматриваются ряд саудовских и амриканских клубов, но Буффон решил даже не рассматривать их предложения. Даже не смотря на то, что некий клуб предлагал двухлетний контракт на 30 млн евро.

Ранее также сообалось, что Доменико Берарди может пойти на повышение.