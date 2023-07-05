Бенфика объявила о возвращении Ди Марии

Аргентинец подписал контракт с клубом, в котором начинал свои выступления в Европе.

Аргентинский вингер Анхель Ди Мария продолжит карьеру в Бенфике.

35-летний футболист пополнил состав португальской команды в статусе свободного агента после истечения контракта с туринским Ювентусом.

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"Орлы" на своем официальном сайте объявили о подписании договора с игроком. Детали сотрудничества не разглашаются, но, по информации СМИ, соглашение будет рассчитано на один сезон - до лета 2024 года.

Бенфика в свое время стала для Ди Марии первым в карьере европейским клубом, куда он перешел из аргентинского Росарио Сентраль. За лиссабонскую команду вингер выступал с 2007 по 2010 год. Также он защищал цвета Реала, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ювентуса.

В минувшем сезоне Ди Мария провел в составе туринского клуба во всех турнирах 40 матчей, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник Бенфики может перейти в Барселону.