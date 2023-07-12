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Анчелотти обвинили в финансовых махинациях

Итальянский специалист попал под следствие.
Сегодня, 11:36
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Главный тренер Реала Карло Анчелотти предстанет перед судом.

Как сообщает El Mundo, итальянский специалист обвинен по делу по финансовым махинациям.

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По информации источника, Анчелотти совершил попытку избегания уплаты налогов.

Суд пришел к выводу, что тренер не задекларировал 386 361 евро, полученных в 2014 году за пользование имиджевых прав.

Кроме того, суд установил невиновность итальянца по неуплате налогов по другому делу, которое датируется 2015 годом.

Ранее сообщалось, что бывший президент Ювентус получил дополнительный срок дисквалификации от футбола.


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