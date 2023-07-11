Бывший президент Ювентус получил дополнительный срок дисквалификации от футбола
Андреа Аньелли не сможет работать в футболе несколько лет.
Бывший президент Ювентуса Андреа Аньелли получил новый срок отстранения от футбола.
Как сообщает ANSA, суд продлил его еще на 16 месяцев из-за дела о махинациях с зарплатами игроков. Также Андреа должен заплатить 60 тысяч евро штрафа.
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Отмечается, что прокурор требовал 20 месяцев отстранения для бывшего президента Ювентуса.
Напомним, что ранее Аньелли уже отстраняли от футбола на 2 года из-за дела о фиктивном приросте капитала.
Ранее сообщалось, что скандальный гендир Зари получил подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов.