Ювентус объявил о переходе сына легендарного футболиста

Вингер Лилля Тимоти Веа официально стал игроком Ювентуса. Об этом туринцы объявили в соцсетях.

Футболист сборной США обошелся "старой синьоре" в 10,3 миллиона евро + 2,1 млн могут составить бонусы. Контракт рассчитан до 2028 года.

Timothy è uno di noi ⚪️⚫ — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2023

В минувшем сезоне на счету 23-летнего футболиста всего два ассиста в 29 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что футболист Ювентуса мило попрощался с клубом.