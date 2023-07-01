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Ювентус объявил о переходе сына легендарного футболиста

Веа обошелся туринцам в весьма небольшую сумму.
Сегодня, 16:49
Тимоти Веа / Getty Images
Тимоти Веа / Getty Images

Вингер Лилля Тимоти Веа официально стал игроком Ювентуса. Об этом туринцы объявили в соцсетях.

Футболист сборной США обошелся "старой синьоре" в 10,3 миллиона евро + 2,1 млн могут составить бонусы. Контракт рассчитан до 2028 года.

В минувшем сезоне на счету 23-летнего футболиста всего два ассиста в 29 матчах Лиги 1.

Ранее сообщалось, что футболист Ювентуса мило попрощался с клубом.

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