Футболист Ювентуса мило попрощался с клубом

Колумбийский универсал Хуан Куадрадо стал свободным агентом, покинув Ювентус.

В своих соцсетях Хуан объявил об уходе из стана туринцев, мило попрощавшись с болельщиками и всеми кто причастен к клубу.

Свое прощальное письмо футболист начал, процитировав клубный гимн "зебр".

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"История великой любви. Вот что сегодня завершает для меня 8 сезонов в майке Ювентуса.

"Мы побеждали и праздновали вместе, вместе преодолевали трудные моменты. Всегда и только для того, чтобы защищать эту легендарную майку "бьянконери".

За все эти особенные моменты я хочу поблагодарить болельщиков и клуб, большую семью, которая никогда не позволяла мне оставаться без привязанности и уважения".

И теперь, после 314 игр и 11 трофеев, вознесенных в небо во славу и честь Бога, настал момент поприветствовать вас, даже если это никогда не будет прощанием с "бьянконери".

Спасибо, Ювентус, это было здорово! До самого конца!", - написал колумбиец в своем Instagram.

Отметим, что дальнейшее место продолжения карьеры Куадрадо остается неизвестным.