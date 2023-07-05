Бывший гендир Зари получил подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов

Бывший генеральный директор Зари Сергей Рафаилов получил подозрение в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Луганской обласной прокуратуры.

В пресс-релизе отмечается, что экс-функционер в 2019 году овершил занижение налоговых обязательств команды на сумму в размере пяти миллионов гривен.

По его указанию в налоговой отчетности были отображены затраты на услуги по поиску и составлению контрактов с двумя футболистами, которые фактически не были предоставлены.

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За нарушение законодательству Рафаилову положен штраф от 10 до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, что Сергей Рафаилов является известным украинофобом еще с 2014 года и поддерживал создание так называемых ЛНР и ДНР. После полномасштабного вторжения его позиция неизменилась.