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Футбол

ПСЖ представил очередного новичка, доставшегося им бесплатно

Парижане подписали итальянца из Бенфики.
Сегодня, 16:08
Шер Ндур / ПСЖ
Шер Ндур / ПСЖ

Официальный сайт ПСЖ объявил о подписании контракта с 18-летним Шером Ндуром из лиссабонской Бенфики.

Парень родился в итальянской Бершии и имеет сенегальские корни. Футбольное образование получал в Аталанте, но позже перебрался в Бенфику.

В Лиссабоне Ндур провел три года, за которые только раз сыграл за основную команду "орлов", а теперь на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

Шер Ндур / ПСЖ
Шер Ндур / ПСЖ

За парижан футболист будет выступать под 27-м номером.

Несколько дней назад ПСЖ объявил о подписании двух новичков - защитника Люка Эрнандеса и ПСЖ подписал южнокорейского полузащитникаполузащитника Ли Канг-link]].


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