Фанаты обеспокоены проклятьем: Холанд засветился в одной компании с Кардашьян

Норвежец может стать причиной неудач Манчестер Сити из-за одного вечера.

Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд наслаждается отпуском.

Знаменитый футболист провел вечер в компании с телевизионной звездой Ким Кардашьян - оба амбасадоры luxury-бренда Dolce & Gabbana.

Фанаты английского гранда встревожились проведенным вечером футболиста. Все дело в том, что они обеспокоены, что на Холанда могло распространится проклятие Кардашьян.

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Отметим, в марте этого года Ким посетила матч Арсенала, который в итоге упустил чемпионство.

Сейчас болельщики Манчестер Сити оставили серию комментарий, в котором раскритиковали поступок норвежца:

"Они разговаривали между собой. Теперь мы останемся без трофеев следующего сезона".

"Кардашьян и Холанд были последним дуэтом, о котором я когда-нибудь мог подумать".

Ранее сообщалось, что фанаты считают, что Мбаппе получил "проклятие Кардашьян".