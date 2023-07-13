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Футбол

Фанаты обеспокоены проклятьем: Холанд засветился в одной компании с Кардашьян

Норвежец может стать причиной неудач Манчестер Сити из-за одного вечера.
Сегодня, 10:00
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Форвард сборной Норвегии и Манчестер Сити Эрлинг Холанд наслаждается отпуском.

Знаменитый футболист провел вечер в компании с телевизионной звездой Ким Кардашьян - оба амбасадоры luxury-бренда Dolce & Gabbana.

Фанаты английского гранда встревожились проведенным вечером футболиста. Все дело в том, что они обеспокоены, что на Холанда могло распространится проклятие Кардашьян.

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Отметим, в марте этого года Ким посетила матч Арсенала, который в итоге упустил чемпионство.

Сейчас болельщики Манчестер Сити оставили серию комментарий, в котором раскритиковали поступок норвежца:

  • "Они разговаривали между собой. Теперь мы останемся без трофеев следующего сезона".
  • "Кардашьян и Холанд были последним дуэтом, о котором я когда-нибудь мог подумать".

Ранее сообщалось, что фанаты считают, что Мбаппе получил "проклятие Кардашьян".


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