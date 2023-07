Борнмут Забарного подписал французского вингера

Английский Борнмут сделал подписание в линию атаки на будущее.

Как сообщает пресс-служба "вишен", клуб усилился вингером Лиона Роменом Фавром за 16 млн евро.

Отмечается, что следующий сезон француз проведет в аренде в Лорьяне. Детали контракта Ромена остаются неизвестными.

Welcome, Romain 😍



We're delighted to announce the signing of Romain Faivre on a long-term deal from Lyon.



He'll spend the 2023/24 campaign on loan at FC Lorient 🤝