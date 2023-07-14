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УЕФА оштрафовали МЮ на небольшую сумму

"Красные дьяволы" понесли наказание за незначительные нарушения.
Сегодня, 16:55
Игроки Манчестер Юнайтед / Getty Images
Игроки Манчестер Юнайтед / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед получил небольшой денежный штраф от УЕФА.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" будут вынуждены заплатить 257 тысяч фунтов главному европейскому футбольному органу.

Отмечается, что причина в "незначительных" нарушениях финансового фейр-плей, которые были допущены руководством клуба ранее.

Данный штраф не должен отразиться на планах манкунианцев, которые касаются трансферного рынка.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ практически догворился о подписании голкипера Интера.

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