УЕФА оштрафовали МЮ на небольшую сумму
"Красные дьяволы" понесли наказание за незначительные нарушения.
Английский Манчестер Юнайтед получил небольшой денежный штраф от УЕФА.
Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" будут вынуждены заплатить 257 тысяч фунтов главному европейскому футбольному органу.
Отмечается, что причина в "незначительных" нарушениях финансового фейр-плей, которые были допущены руководством клуба ранее.
Данный штраф не должен отразиться на планах манкунианцев, которые касаются трансферного рынка.
Напомним, ранее сообщалось, что МЮ практически догворился о подписании голкипера Интера.
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