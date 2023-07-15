Аякс объявил о расторжении контракта с капитаном команды

Душан Тадич был последним игроком амстердамцев, который доходил до 1/2 финала Лиги чемпионов.

Полузащитник Аякса Душан Тадич досрочно покинул команду.

Амстердамский клуб сообщил, что удовлетворил просьбу капитана команды. У сербского футболиста контракт действовал еще год, однако Аякс решил отпустить игрока.

You’ll always be part of Ajax history ❌❌❌ pic.twitter.com/uNra02oAxO — AFC Ajax (@AFCAjax) July 14, 2023

Тадич выступал за Аякс с 2018 года. За это время он провел 241 матч, в которых забил 105 голов и отдал 112 ассистов.

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Отметим, что 34-летний игрок оставался единственным игроком амстердамцев из состава, который доходил до полуфинала Лиги чемпионов-2018/19.

Ранее сообщалось, что Арсенал официально подписал защитника сборной Нидерландов.

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