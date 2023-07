Жена ван дер Сара поделилась информацией о состоянии здоровья легенды футбола

В пятницу, 7 июля, стало известно, что экс-вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован.

Нидерландец перенес кровоизлияние в мозг во время своего отдыха в Хорватии. Он был помещен в отделение интенсивной терапии, где и находится до сих пор.

Амстердамский Аякс на своем официальном сайте опубликовал обновленную информацию о здоровье ван дер Сара от имени его жены Аннемари.

"Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общительный. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация".

