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Жена ван дер Сара поделилась информацией о состоянии здоровья легенды футбола

К счастью, жизни нидерландца ничего не угрожает.
Вчера, 22:46
Эдвин ван дер Сар / Getty Images
Эдвин ван дер Сар / Getty Images

В пятницу, 7 июля, стало известно, что экс-вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Нидерландов Эдвин ван дер Сар был госпитализирован.

Нидерландец перенес кровоизлияние в мозг во время своего отдыха в Хорватии. Он был помещен в отделение интенсивной терапии, где и находится до сих пор.

Амстердамский Аякс на своем официальном сайте опубликовал обновленную информацию о здоровье ван дер Сара от имени его жены Аннемари.

"Эдвин все еще находится в отделении интенсивной терапии, но его состояние стабильно. Его жизни ничего не угрожает. Каждый раз, когда мы навещаем его, он общительный. Мы должны терпеливо ждать, чтобы увидеть, как будет развиваться его ситуация".

Напомним, что Аннемари также пережила кровоизлияние в мозг в 2009 году, когда Эдвин еще выступал за Манчестер Юнайтед.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Эдвин ван дер Сар

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