Марсель договорился о приобретении вратаря сборной Аргентины

Марсель и Аякс достигли договоренности относительно трансфера голкипера Херонимо Рульи, сообщает Фабрицио Романо.

Вратарь сборной Аргентины обойдется провансальцам в три миллиона евро. Вскоре 32-летний футболист подпишет контракт с французским коллективом.

Рульи провел в Амстердаме последние полтора года. До этого он выступал за Вильярреал, Реал Сосьедад, Монпелье и Эстудиантес.

Он также находился в системе Манчестер Сити на протяжении полугода: в августе 2016 года "горожане" приобрели его у уругвайского Мальдонадо за 4,7 миллиона. Однако его сразу же отдали в аренду в Реал Сосьедад, который спустя полгода выкупил его контракт.

В прошлом сезоне Хиронимо Рульи принял участие всего в восьми матчах, в которых пропустил 12 голов, а в трех случаях оставил ворота на "замке".

Напомним, что Рульи выступал на Олимпиаде-2024 в составе сборной Аргентины, которая обыграла Украину (2:0) на групповой стадии, а после уступила Франции в четвертьфинале (0:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!