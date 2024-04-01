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Бывший технический директор Аякса вернется в Боруссию Д

При этом специалист получит более высокую должность чем та, которая у него ранее была в Дортмунде.
Сегодня, 11:57
Свен Мислинтат / Getty Images
Свен Мислинтат / Getty Images

Свен Мислинтат в ближайшее время вернется в дортмундскую Боруссию, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, он, вероятнее всего, займет должность спортивного директора или технического директора. Переговоры находятся на финальной стадии, в результате которых 51-летний немец подпишет долгосрочный контракт.

Мислинтат всегда был заинтересован в возвращении в клуб, в котором он провел 19 лет.

С 1998 по 2006 год он был аналитиком матчей, после чего работал сначала скаутом, затем главным скаутом "шмелей". Последний, на данный момент, год в Дортмунде Мислинтат провел в роли директора по профессиональному футболу и скаутингу.

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В декабре 2017 года он занял должность директора скаутского отдела Арсенала, после чего были 3,5 года в роли спортивного директора Штутгарта. С 19 мая по 24 сентября 2023 года Мислинтат проработал техническим директором Аякса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аякс Боруссия Дортмунд

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