Барселона подпишет одноклубника Цыганкова

Каталонская Барселона нашла замену, ушедшему из клуба Серхио Бускетсу.

Как сообщает журналист Cadena Ser Нил Сола, "сине-гранатовые" подпишут не менее опытного Ориоля Ромеу из Жироны. Сумма трансфера составит 5 млн евро.

Контракт будет подписан на два сезона с возможностью дальнейшей пролонгации еще на один год. Зарплата испанца в новом клубе не разглашается.

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Отмечается, что сделка будет официально оформлена на старте следующей неделе, в понедельник, 17 июля.

Стоит сказать, что Ромеу является воспитанником Барселоны, но за основную команду успел отыграть всего два матча, перейдя в 2011 году в Челси.

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