Ракув Кочергина проиграл в матче за Суперкубок Польши

Вчера, 15 июля, в Польше прошел матч за Суперкубок Польши между Ракувом из Ченстохова и варшавской Легией.

В основное время матча команды не блистали результативностью, не сумев открыть счет. Эта же тенденция продолжилась и в дополнительное.

Таким образом, игра дошла до серии пенальти, а там сильнее оказался столичный клуб. Решающий пенальти забил Майк Навроцки.

Отметим, что в составе проигравшего Ракува выступает украинец Владислав Кочергин. В этом матче хавбек отыграл 60 минут после чего был заменен на Марцина Цебулю.

Ранее Кочергин отметился первым голом своей команды в текущем сезоне.

Ракув - Легия 0:0 (по пенальти 5:6)