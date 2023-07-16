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Ракув Кочергина проиграл в матче за Суперкубок Польши

Клуб украинца уступил в серии пенальти варшавской Легии.
Сегодня, 00:14
Владислав Кочергин / Getty Images
Владислав Кочергин / Getty Images

Вчера, 15 июля, в Польше прошел матч за Суперкубок Польши между Ракувом из Ченстохова и варшавской Легией.

В основное время матча команды не блистали результативностью, не сумев открыть счет. Эта же тенденция продолжилась и в дополнительное.

Таким образом, игра дошла до серии пенальти, а там сильнее оказался столичный клуб. Решающий пенальти забил Майк Навроцки.

Отметим, что в составе проигравшего Ракува выступает украинец Владислав Кочергин. В этом матче хавбек отыграл 60 минут после чего был заменен на Марцина Цебулю.

Ранее Кочергин отметился первым голом своей команды в текущем сезоне.

Ракув - Легия 0:0 (по пенальти 5:6)

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