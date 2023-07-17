Легендарный судья из Англии завершил карьеру после 28 лет работы

Майк Дин больше не будет работать в качестве судьи.

Авторитетный рефери из АПЛ Майк Дин принял решение завершить карьеру.

Как сообщает BBC, специалист принял решение не будет работать в сезоне-2023/24 на матчах АПЛ.

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Дин начал работать на футбольных матчах в 1985 году, а на играх АПЛ – с 2000 года. За это время он отсудил более 550 игр в высшем английском дивизионе, а также обслуживал финалы Кубка Англии и Кубка Лиги в 2008 и 2011 годах. В прошлом сезоне Майк

Отметим, что 55-летний специалист стал первым рефери в АПЛ, показавшем 100 красных карточек. Это достижение ему подчинилось в 2019 году.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии нацелился на подписание вингера Манчестер Сити.

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