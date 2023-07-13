Клуб из Саудовской Аравии нацелился на подписание вингера Манчестер Сити

Аль-Ахли намерен купить вингера Манчестер Сити Рияда Мареза. Об этом сообщает издание The Athletic.

Саудовский клуб готов предложить 30 млн фунтов за алжирца. Самому футболисту готовы платить примерно 25 млн фунтов в год.

Сам Марез пока не решил, где продолжит карьеру. Он может как согласиться на переход в саудовский клуб, так и остаться в Манчестер Сити.

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Отметим, сами "горожане" не горят желанием расставаться с футболистом, хоть их весьма устраивает предложенная сумма.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего алжирца пять голов и десять ассистов в 30 матчах АПЛ.

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