iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Клуб из Саудовской Аравии нацелился на подписание вингера Манчестер Сити

Марез может летом сменить команду.
Сегодня, 16:21
Рияд Марез / Getty Images
Рияд Марез / Getty Images

Аль-Ахли намерен купить вингера Манчестер Сити Рияда Мареза. Об этом сообщает издание The Athletic.

Саудовский клуб готов предложить 30 млн фунтов за алжирца. Самому футболисту готовы платить примерно 25 млн фунтов в год.

Сам Марез пока не решил, где продолжит карьеру. Он может как согласиться на переход в саудовский клуб, так и остаться в Манчестер Сити.

Читай также: Плакал и звонил Бьелсе: хавбек Манчестер Сити рассказал о сложностях адаптации в новой команде

Отметим, сами "горожане" не горят желанием расставаться с футболистом, хоть их весьма устраивает предложенная сумма.

В минувшем сезоне на счету 32-летнего алжирца пять голов и десять ассистов в 30 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аль-ахли Манчестер Сити Рияд Марез

Статьи по теме

Плакал и звонил Бьелсе: хавбек Манчестер Сити рассказал о сложностях адаптации в новой команде Плакал и звонил Бьелсе: хавбек Манчестер Сити рассказал о сложностях адаптации в новой команде
Ман Сити начал Treble Trophy Tour, посетив самого преданного фаната Ман Сити начал Treble Trophy Tour, посетив самого преданного фаната
Отвлекающий маневр: ПСЖ может купить Силву на фоне слухов об уходе Мбаппе Отвлекающий маневр: ПСЖ может купить Силву на фоне слухов об уходе Мбаппе
Саудовский клуб ведет переговоры с игроком Ман Сити Саудовский клуб ведет переговоры с игроком Ман Сити
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча
Динамо - Янг Бойз 3:3 видео голов и лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Теннис19:16
"Невероятно, что они прожили это со мной": Свитолина расплакалась после вопроса об украинцах
Европа18:52
Легенда Челси хочет видеть лидера Вест Хэма в клубе
Киберспорт18:43
BLAST Premier Fall Groups 2023: Vitality разбили Evil Geniuses
Футбол18:38
РБ Лейпциг договорился о трансфере одного из открытий чемпионата Франции
Киберспорт18:30
BLAST Premier Fall Groups 2023: онлайн-трансляция матча Ninjas in Pyjamas - Complexity
Европа18:20
Стало известно, когда решиться судьба Мбаппе
Бокс18:04
"Пойду балотироваться в президенты": Усик рассказал о своих планах на будущее
Киберспорт17:50
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа17:38
Шахтер подпишет талантливого бразильца
Киберспорт17:27
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS:GO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK